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Ticino Minusio, i ponti demoliti rinascono a Biasca

Swisstxt

15.6.2026 - 14:23

Il ponte Remorino a Minusio.
Il ponte Remorino a Minusio.
Dipartimento del territorio

I materiali provenienti dalla demolizione di tre ponti a Minusio avranno una seconda vita. Il Dipartimento del territorio lancia il primo progetto ticinese di riutilizzo su larga scala di elementi strutturali, che saranno impiegati per la costruzione degli uffici della futura discarica della Buzza a Biasca.

Redazione blue News

15.06.2026, 14:23

15.06.2026, 14:35

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Ticino legata all’imminente smantellamento di tre ponti a Minusio.

A comunicarlo è il Dipartimento del territorio, che lunedì ha annunciato in una nota un progetto finalizzato al riutilizzo dei materiali derivanti dalla demolizione.

L’intervento genererà circa 2'000 tonnellate di elementi in calcestruzzo armato a sezione variabile e circa 170 tonnellate di profilati in acciaio.

Grazie a questo progetto, promosso dal DT in collaborazione con il Comune di Minusio e con l’architetta Anna Juda, fondatrice di Circularch, tali materiali saranno reimpiegati per la costruzione degli uffici della futura discarica della Buzza, a Biasca.

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