La Regione Moesa e il Comune di Vals si sono candidati ufficialmente per ospitare la sessione extra muros del Gran Consiglio grigionese di giugno 2027.

Il termine scade venerdì. Sei Comuni hanno richiesto i documenti ma il numero dei candidati non è chiaro e c’è chi ancora deve decidere, ha spiegato Patrick Barandun, capo della Segreteria del Gran Consiglio retico. La decisione finale verrà presa ad aprile 2026 dal Gran Consiglio.

Una candidatura certa è quella che giunge dal Moesano. «Vogliamo ospitare la sessione a Lostallo, il Comune più colpito dall’alluvione del 2024 come segno di gratitudine per il grande sostegno ricevuto dal Cantone».