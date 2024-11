Momenti di relax in Valle di Blenio per Michelle Hunziker

Campra: Michele Hunziker in viaggio nella regione di Bellinzona e valli. Nella foto il nuovo Campra Alpine Lodge, visitato in giornata da Michelle Hunziker. © Ti-Press.

La conduttrice ticinese, come riferisce la RSI, è la testimonial turistica d’eccezione: «Sono entusiasta di poter raccontare questi luoghi straordinari a chi ancora non li conosce».

«L’autunno qui in Ticino ha un fascino unico: i colori, il clima e la tranquillità di questi luoghi sono un invito a rallentare e godersi la natura in modo autentico».

Così s'è espressa Michelle Hunziker durante l’incontro con la stampa in Valle di Blenio, dove «l’ambasciatrice delle bellezze svizzere» ha fatto tappa venerdì.

Che poi ha aggiunto: «Per favore datemi un sacco a pelo e lasciatemi qua. Questa mattina i miei polmoni, visto che vengo da Milano, mi hanno ringraziata».

Lo scopo del viaggio della conduttrice? La scoperta delle sfumature e dei sapori autunnali, all’insegna delle escursioni (anche con la mountain bike) e dell’offerta gastronomica a chilometro zero, proposta dai produttori locali.

Dal canto suo Sara Rossi, legata alla showgirl da un rapporto d'amicizia di lunga data, presidente di Planhotel Hospitality Group, ha detto: «Michelle rappresenta quel valore che vogliamo promuovere con la Valle di Blenio, l'autenticità.»

Da pochi mesi c'è una nuova gestione a Campra e Rossi specifica che la stagione estiva è andata molto bene: «I numeri sono dal 30% al 40% più alti della scorsa estate. Siamo molto ottimisti».

Dal canto suo il presidente del Consiglio di Stato, Christian Vitta, ha sottolineato che il potenziale della regione è grande e per questo è importante concentrarsi su una visione di sviluppo condivisa, così come sulle sinergie e sulla messa in rete dei progetti.