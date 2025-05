Direttore del Gruppo Ospedaliero Moncucco, Christian Camponovo (foto d'archivio) Keystone

Il Gruppo Ospedaliero Moncucco, che controlla le Cliniche Moncucco e Santa Chiara, ha presentato lunedì i risultati del 2024. Si registra un fatturato di 175 milioni di franchi (utile di 2,3 milioni).

Swisstxt

Aumentano anche i pazienti: 10'600 ricoverati e 37'600 ambulatoriali. Il risultato non è scontato in Svizzera, in cui le cifre per i nosocomi sono spesso in rosso.

Il presidente Mauro dell'Ambrogio ritiene il dato ottimo per un ente non profit.

La Clinica Santa Chiara fa parte del gruppo da due anni e ha fatto registrare un aumento di pazienti del 10%. Ciò è positivo e permette garantire posti di lavoro nel locarnese.