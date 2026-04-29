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News Risultati positivi per il gruppo  Moncucco nel 2025

Swisstxt

29.4.2026 - 13:33

Immagine illustrativa.
Immagine illustrativa.
Patrick Seeger/dpa

Risultati positivi nel 2025 per il gruppo ospedaliero Moncucco. Lo riferisce la RSI.

Redazione blue News

29.04.2026, 13:33

29.04.2026, 17:05

Rispetto agli anni precedenti aè aumentato il fatturato e pure l’utile d’esercizio, che si è attestato a 5,3 milioni di franchi.

I pazienti, sono aumentati dai 107’000 del 2024 a più di 120’000: un dato che si riflette sul fatturato e sull’utile d'esercizio, che ha fatto registrare un incremento di 3 milioni di franchi.

Anche l’integrazione della clinica Santa Chiara di Locarno, avvenuta nel 2023, inizia a portare i suoi frutti: dopo infatti 2 anni tendenzialmente stabili, le ospedalizzazioni risultano qui in aumento del 10%.

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