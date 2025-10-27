  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie «Laghi svizzeri» Il Verbano e il Ceresio agli onori sulle monete commemorative. Ecco come mai

SDA

27.10.2025 - 10:42

Fronte e retro della nuova moneta commemorativa d'argento.
Fronte e retro della nuova moneta commemorativa d'argento.
Keystone

Il Verbano e il Ceresio inaugurano la nuova serie dei «Laghi svizzeri» presentata oggi ufficialmente da Swissmint. Le prime due monete d'argento, sulle quattro previste, saranno disponibili per gli appassionati dal 30 ottobre.

Keystone-SDA

27.10.2025, 10:42

27.10.2025, 12:09

Grazie a questa serie limitata di monete, la zecca federale vuole rendere omaggio alla varietà degli specchi d'acqua elvetici. Oltre ai laghi «ticinesi», sono previste altre due monete, una dedicata al lago Lemano (2026) e un'altra al lago dei Quattro Cantoni (2027).

Con questa iniziativa, Swissmint, intende celebrare la varietà e l'unicità di questi rifugi di quiete per persone e animali, nonché simboli del territorio svizzero.

Grazie ai suoi oltre 1500 laghi e numerosi fiumi, la Svizzera è infatti considerata il castello d'acqua d'Europa.

I laghi svizzeri non sono soltanto elementi caratteristici del paesaggio, ma rappresentano anche ecosistemi fondamentali per la flora e la fauna, oltre a offrire spazi di svago e relax.

La Svizzera, il «castello d'acqua d'Europa»

I primi due pezzi sono monete da 20 franchi in argento 999, dal peso di 20 grammi e con un diametro di 33 millimetri. Il dritto della moneta raffigura i laghi visti dall'alto, immobili e scintillanti.

I paesaggi che circondano i laghi sono rappresentati da curve di livello che si dispiegano fino ai bordi. Il nome del lago è scritto in caratteri corsivi sopra o accanto all'immagine del lago e impreziosisce il paesaggio ticinese.

La grafica scelta per il rovescio di tutte le monete della serie evoca il ruolo della Svizzera come castello d'acqua d'Europa.

Dove trovarle?

Entrambe le monete vengono emesse in una tiratura limitata di 7500 pezzi nella qualità «non messa in circolazione», con un prezzo di emissione pari a 30 franchi, e di 3500 pezzi nella qualità «fondo specchio», con un prezzo di emissione di 79 franchi.

Le monete sono acquistabile presso il negozio online ufficiale di Swissmint.

I più letti

I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Dettwiler operato più volte: rimane in condizioni critiche, ma stabili
Situazione dell'italiano nei Grigioni, la PGI lancia uno studio
La rivoluzione invisibile che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere il tempo
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Altre notizie

Nevicate. Passi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo

NevicatePassi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo

Tentato omicidio. Colpo con oggetto di vetro a Lugano: scatta l'arresto di una 42enne

Tentato omicidioColpo con oggetto di vetro a Lugano: scatta l'arresto di una 42enne

Grigioni. Infermieri dicono «sì» al salvataggio dell'ospedale di Samedan

GrigioniInfermieri dicono «sì» al salvataggio dell'ospedale di Samedan