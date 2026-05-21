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Nuovo accordo Locarno, il Moon and Stars si prende Piazza Grande fino al 2032

Swisstxt

21.5.2026 - 13:41

Moon&Stars
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RSI

Sarà ancora il Moon and Stars a gestire gli eventi estivi in Piazza Grande a Locarno: il Municipio ha assegnato a MSF Moon And Stars Festival SA l'utilizzo degli spazi dal 2028 al 2032.

Redazione blue News

21.05.2026, 13:41

21.05.2026, 13:55

MSF Moon And Stars Festival SA si è assicurata l'utilizzo di Piazza Grande e Largo Zorzi a Locarno per l’organizzazione di eventi estivi nel periodo compreso tra il 2028 e il 2032.

La decisione è stata comunicata giovedì dal Municipio cittadino. Al bando, pubblicato nel settembre 2025, avevano preso parte tre società. Una delle candidature è però stata esclusa successivamente a causa di irregolarità formali.

Secondo quanto indicato dalle autorità, la proposta presentata da MSF si è distinta in particolare per la qualità del progetto, la solidità dell’offerta e il coinvolgimento del territorio.

Contro il concorso era stato presentato un ricorso, attualmente ancora pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo. La procedura legale, tuttavia, non sospende l’efficacia della decisione.

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