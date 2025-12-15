Il pubblico ad un concerto in Piazza Grande (immagine d'archivio). Tipress

I concerti estivi di MoonStars in Piazza Grande a Locarno si terranno anche nel 2027.

SwissTXT Swisstxt

Lo ha annunciato il Municipio, che ha deciso l’assegnazione d’uso diretta nell’anno ponte, in attesa dell’esito del concorso per il periodo 2028-2032.

«Si tratta di un anno di transizione», sottolinea l’autorità cittadina, e la scelta è indipendente rispetto alla procedura del concorso il cui esito sarà noto nel 2026. Con tale scelta, spiega la nota diffusa lunedì, si è voluto anche «evitare un potenziale vuoto culturale ed economico nell’estate 2027, che potrebbe avere ripercussioni negative su esercizi pubblici, commercio e alberghi».