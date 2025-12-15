  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Locarno Moon&Stars confermato anche nel 2027

Swisstxt

15.12.2025 - 18:10

Il pubblico ad un concerto in Piazza Grande (immagine d'archivio). 
Il pubblico ad un concerto in Piazza Grande (immagine d'archivio). 
Tipress

I concerti estivi di MoonStars in Piazza Grande a Locarno si terranno anche nel 2027.

SwissTXT

15.12.2025, 18:10

15.12.2025, 18:13

Lo ha annunciato il Municipio, che ha deciso l’assegnazione d’uso diretta nell’anno ponte, in attesa dell’esito del concorso per il periodo 2028-2032.

«Si tratta di un anno di transizione», sottolinea l’autorità cittadina, e la scelta è indipendente rispetto alla procedura del concorso il cui esito sarà noto nel 2026. Con tale scelta, spiega la nota diffusa lunedì, si è voluto anche «evitare un potenziale vuoto culturale ed economico nell’estate 2027, che potrebbe avere ripercussioni negative su esercizi pubblici, commercio e alberghi».

I più letti

Disarma l'attentatore e salva delle vite: ecco Ahmed, il fruttivendolo diventato eroe di Sydney
Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Ripartono le ricerche dell'aereo scomparso 11 anni fa nell'Oceano Indiano: ecco cosa si sa
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Gran Consiglio. Al via il dibattito sul preventivo ticinese

Gran ConsiglioAl via il dibattito sul preventivo ticinese

Votati dal Gran Consiglio. Eletti i due nuovi giudici del Tribunale d'appello

Votati dal Gran ConsiglioEletti i due nuovi giudici del Tribunale d'appello

L'indagine. Il teatro e la danza sono in fermento, ma gli spazi a Lugano sono pochi

L'indagineIl teatro e la danza sono in fermento, ma gli spazi a Lugano sono pochi