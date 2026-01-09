  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Chiusa l'inchiesta Il delitto di Morbio Inferiore arriva in tribunale

Swisstxt

9.1.2026 - 18:39

Ad occuparsi dell'inchiesta è stata la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
Ad occuparsi dell'inchiesta è stata la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
Tipress

Assise criminali pronte ad accogliere il processo contro l’uomo accusato di aver ucciso la cognata

SwissTXT

09.01.2026, 18:39

09.01.2026, 19:16

Novità nell'inchiesta. Fatto di sangue a Morbio Inferiore: dopo il fermo, il 68enne è stato arrestato

Novità nell'inchiestaFatto di sangue a Morbio Inferiore: dopo il fermo, il 68enne è stato arrestato

Come riporta la RSI, la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha ufficialmente chiuso l’inchiesta e ha annunciato l’intenzione di portare davanti alle Assise criminali l’uomo che, il 26 novembre 2024, ha tolto la vita alla propria cognata.

La vittima, una donna di 65 anni, era stata accolta nell’abitazione della sorella e del cognato perché in cattive condizioni di salute. Quella che doveva essere una mano tesa si è trasformata in un incubo.

Secondo gli atti, l’uomo sarebbe stato progressivamente travolto dalle difficoltà burocratiche legate alla situazione della donna. Una pressione crescente che, sempre stando agli inquirenti, avrebbe portato all’irreparabile: la decisione di ucciderla.

Ora l’imputato dovrà rispondere del reato più grave previsto dal codice: assassinio. In alternativa, l’accusa contempla anche l’omicidio intenzionale. Il caso approda in aula con tutto il suo carico di dolore, rabbia e domande senza risposta.

I più letti

In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Nestlé nella bufera: il ritiro riguarderebbe oltre 800 prodotti, scoppiano le accuse sui ritardi
Dopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma nessuna dimissione
La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Altre notizie

Grigioni. Incidente sul lavoro a Davos

GrigioniIncidente sul lavoro a Davos

Grigioni. Guida in stato d'ebbrezza e si ribalta sulla neve, ritirata la patente di una 33enne italiana

GrigioniGuida in stato d'ebbrezza e si ribalta sulla neve, ritirata la patente di una 33enne italiana

Giustizia. Condannato il poliziotto che a Balerna aveva picchiato un richiedente d'asilo

GiustiziaCondannato il poliziotto che a Balerna aveva picchiato un richiedente d'asilo