Ad occuparsi dell'inchiesta è stata la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Tipress

Assise criminali pronte ad accogliere il processo contro l’uomo accusato di aver ucciso la cognata

Come riporta la RSI, la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha ufficialmente chiuso l’inchiesta e ha annunciato l’intenzione di portare davanti alle Assise criminali l’uomo che, il 26 novembre 2024, ha tolto la vita alla propria cognata.

La vittima, una donna di 65 anni, era stata accolta nell’abitazione della sorella e del cognato perché in cattive condizioni di salute. Quella che doveva essere una mano tesa si è trasformata in un incubo.

Secondo gli atti, l’uomo sarebbe stato progressivamente travolto dalle difficoltà burocratiche legate alla situazione della donna. Una pressione crescente che, sempre stando agli inquirenti, avrebbe portato all’irreparabile: la decisione di ucciderla.

Ora l’imputato dovrà rispondere del reato più grave previsto dal codice: assassinio. In alternativa, l’accusa contempla anche l’omicidio intenzionale. Il caso approda in aula con tutto il suo carico di dolore, rabbia e domande senza risposta.