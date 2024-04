Moreno Colombo tipress

Moreno Colombo, già sindaco a Chiasso per il PLR, è riuscito a farsi eleggere in Municipio a Morbio Inferiore (con 886 voti) per la lista Lega-UDC, che guadagna una seconda poltrona.

Rieletta, nella stessa lista, anche Mara De Biasi (515). Al Centro vanno pure due seggi, assegnati a Claudia Canova (938), sindaca ad interim, a e Francesco Meroni (710).

«Morbio 2030», che raggruppa sinistra e Verdi, sarà invece rappresentata da Ermanno Canova (591) e Rolf Stephani (443).

Sconfitta per il PLR, che perde un seggio e ne mantiene solo uno da assegnare per sorteggio: due candidati sono infatti giunti a pari merito.

