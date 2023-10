L'inconfondibile profilo di Morcote, una mèta turistica di respiro internazionale. Keystone

Morcote e Saint-Ursanne, nel Giura, fanno ora parte dei migliori borghi turistici del mondo. Lo ha stabilito l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) durante la sua assemblea generale tenutasi a Samarcanda, in Uzbekistan.

Morcote e Saint-Ursanne hanno convinto la giuria dell'OMT per la loro sensibilità allo sviluppo sostenibile, la bellezza dei loro centri storici e le diverse iniziative adottate per preservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, indica una nota odierna della Segretaria di Stato dell'economia (SECO).

Sulle quasi 260 candidature arrivate da tutto il mondo, 53 sono state premiate come «miglior borgo turistico». Contando le località premiate negli anni scorsi, ovvero Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morat (FR), Saas-Fee (VS) e Val Poschiavo, la Svizzera annovera sette «Best Tourism Villages».

Oltre a questo prestigioso riconoscimento, i borghi vincitori compariranno nelle campagne pubblicitarie dell'OMT a livello mondiale, accrescendo così la loro visibilità.

Le candidature erano aperte a tutti i borghi caratterizzati da attività tradizionali come l'agricoltura e la selvicoltura, che ricorrono al turismo come ulteriore strumento per promuovere e preservare il loro patrimonio culturale e che si impegnano a favore del turismo sostenibile.

Quest'estate, con un concorso nazionale, una giuria composta da rappresentanti della SECO, della Federazione svizzera del turismo (FST) e di Svizzera Turismo (ST) ha selezionato cinque borghi (Bregaglia GR, Morcote TI, Romoos LU, Saint-Martin VS e Saint-Ursanne JU) e ha presentato le candidature all’OMT.

