Moreno Capella in carica come giudice del Tribunale di appello
2.2.2026
Moreno Capella è entrato in carica il 1° febbraio come giudice del Tribunale di appello, assegnato alla Corte di appello e di revisione penale.
02.02.2026
02.02.2026, 15:00
Ed è così subentrato alla giudice Rosa Item, che ha concluso il proprio mandato. Il tutto, come precisa il Cantone in un comunicato stampa, «dopo un lungo e qualificato percorso professionale al servizio della magistratura cantonale».
Giovedì 29 gennaio a Bellinzona, a Palazzo delle Orsoline, si è svolta la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte del neoeletto giudice.
Cerimonia che è stata presieduta dal presidente del Gran Consiglio, Fabio Schnellmann.