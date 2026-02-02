Cantone Ticino

Moreno Capella è entrato in carica il 1° febbraio come giudice del Tribunale di appello, assegnato alla Corte di appello e di revisione penale.

Redazione blue News Swisstxt

Ed è così subentrato alla giudice Rosa Item, che ha concluso il proprio mandato. Il tutto, come precisa il Cantone in un comunicato stampa, «dopo un lungo e qualificato percorso professionale al servizio della magistratura cantonale».

Giovedì 29 gennaio a Bellinzona, a Palazzo delle Orsoline, si è svolta la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte del neoeletto giudice.

Cerimonia che è stata presieduta dal presidente del Gran Consiglio, Fabio Schnellmann.