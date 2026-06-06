  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto in Ticino È morta la giornalista sportiva Cristina Casari

ai-scrape

6.6.2026 - 16:41

È stata tra le fondatrici della rivista dell'HC Lugano, un progetto voluto dall'allora presidente Geo Mantegazza.
È stata tra le fondatrici della rivista dell'HC Lugano, un progetto voluto dall'allora presidente Geo Mantegazza.
archivio Ti-Press

La donna, che avrebbe compiuto 61 anni in ottobre, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del giornalismo sportivo locale con la sua passione e professionalità.

Redazione blue News

06.06.2026, 16:41

06.06.2026, 16:42

Il mondo del giornalismo ticinese, e non solo, è in lutto. Venerdì è venuta a mancare Cristina Casari, figura di spicco nel panorama dell'informazione sportiva locale. Lo riporta, tra gli altri, la «RSI».

La giornalista, che avrebbe raggiunto 61 anni in ottobre, ha dedicato la sua vita alla narrazione dello sport con competenza e dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i colleghi e gli appassionati che hanno apprezzato il suo lavoro nel corso degli anni.

Cristina Casari ha costruito una carriera solida collaborando con testate importanti come «L'Altra notizia» e il «Corriere del Ticino». Ma per numerosi anni è anche stata la voce che ha accompagnato gli appassionati di pattinaggio artistico sulle trasmissioni della TSI prima e della RSI poi.

La sua competenza e la sua capacità di trasmettere l'emozione delle competizioni hanno reso indimenticabili le sue cronache.

La passione per l'hockey su ghiaccio

Oltre al pattinaggio, Casari coltivava una grande passione per l'hockey su ghiaccio. Negli anni Ottanta, insieme a Mara Crivelli, è stata tra le fondatrici della rivista dell'HC Lugano, un progetto voluto dall'allora presidente Geo Mantegazza.

Questa iniziativa ha rappresentato un momento importante per la documentazione e la diffusione della cultura dell'hockey in Ticino. 

Fino a poco tempo prima della sua scomparsa, Cristina Casari ha continuato a essere attiva nel mondo del giornalismo sportivo. Lo scorso mese aveva lasciato il suo ruolo di segretaria nel comitato dell'Associazione ticinese giornalisti sportivi, un incarico che ha ricoperto con dedizione.

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Sempre più truffe durante le prenotazioni degli alberghi: ecco cosa c'è da sapere
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»

Altre notizie

Grigioni. Ruba una moto e poi finisce contro un'auto a Domat/Ems, grave il 17enne

GrigioniRuba una moto e poi finisce contro un'auto a Domat/Ems, grave il 17enne

Grigioni. Incendio doloso nel centro per richiedenti asilo di Trimmis

GrigioniIncendio doloso nel centro per richiedenti asilo di Trimmis

Incidente mortale. Esce di strada e finisce in una scarpata, uomo perde la vita a Canobbio

Incidente mortaleEsce di strada e finisce in una scarpata, uomo perde la vita a Canobbio