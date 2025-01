(Immagine dimostrativa) KEYSTONE

Domenica poco prima delle 5 a Lodrino, in zona A Fórn, vi è stato un fatto di sangue. Trovata morta un donna e un uomo, in gravi condizioni.

Swisstxt

Lo comunica la polizia cantonale. All’interno di un rustico è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Un uomo è invece stato trasportato in ambulanza in ospedale e versa in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale ed i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde Bellinzona.

Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto. La polizia non rilascia ulteriori informazioni.