«Fu omicidio colposo»: 62enne condannato per la morte della 17enne a Sementina

RSI

Condannato a dieci mesi, sospesi per due anni, il 62enne che nel giugno 2023 travolse una motociclista di 17 anni: «Ha disatteso le più elementari norme di prudenza».

Dieci mesi, sospesi per un periodo di due anni, per omicidio colposo. È la pena stabilita martedì dalla Corte delle assise correzionali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, nei confronti del 62enne che il 28 giugno 2023 a Sementina aveva investito una giovane allieva conducente in sella alla sua moto.

Un’incidente che era costato la vita alla ragazza, una 17enne. «Ha disatteso le più elementari norme di prudenza» ha affermato il giudice.

L’uomo era al volante di un mezzo pesante, quando si era immesso sulla strada principale senza accorgersi che la giovane, che si trovava in moto davanti a lui, si era fermata.

In aula il procuratore pubblico Zaccaria Akbas aveva proposto una pena detentiva, sospesa, di un anno.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Andrea Rigamonti, aveva invece chiesto il proscioglimento, spiegando che non si può escludere che la giovane motociclista abbia avuto un problema prima di essere investita: una caduta o un problema meccanico e che per questo sia scomparsa dalla vista del camionista.