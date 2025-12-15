Incidente mortale in Val di Blenio, sotto indagine un 16enne

GiustiziaIncidente mortale in Val di Blenio, sotto indagine un 16enne
15.12.2025 - 12:11
La magistratura dei minorenni e la polizia cantonale confermano l’apertura di un procedimento penale nei confronti di un 16enne, in relazione all’incidente mortale di Torre (Val di Blenio) che il 6 dicembre aveva portato al decesso di un altro 16enne, che si trovava a bordo di un’auto uscita di strada.
Le autorità spiegano che sulla base dei primi accertamenti, il minore (rimasto ferito dopo i fatti) si sarebbe trovato alla guida del veicolo.
Al termine di interrogatori iniziali e accertamenti tecnici, il minore è stato rilasciato.
Le ipotesi di reato sono: omicidio colposo, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione.