Incidente mortale in Val di Blenio, sotto indagine un 16enne

Swisstxt

15.12.2025 - 12:11

Immagine illustrativa/foto d'archivio-
Immagine illustrativa/foto d'archivio-
Ti-Press

La magistratura dei minorenni e la polizia cantonale confermano l’apertura di un procedimento penale nei confronti di un 16enne, in relazione all’incidente mortale di Torre (Val di Blenio) che il 6 dicembre aveva portato al decesso di un altro 16enne, che si trovava a bordo di un’auto uscita di strada.

SwissTXT

15.12.2025, 12:11

15.12.2025, 12:24

Le autorità spiegano che sulla base dei primi accertamenti, il minore (rimasto ferito dopo i fatti) si sarebbe trovato alla guida del veicolo.

Al termine di interrogatori iniziali e accertamenti tecnici, il minore è stato rilasciato.

Le ipotesi di reato sono: omicidio colposo, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione.

Grave incidente in Val di Blenio, morto un giovane

TicinoGrave incidente in Val di Blenio, morto un giovane

