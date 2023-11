Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Il giovane che era al volante nell'incidente che costò la vita a una 17enne nel 2021 finirà davanti al giudice fra tre settimane. Lo rende noto la RSI. L'accusa principale a suo carico è omicidio intenzionale per dolo eventuale.

Si aprirà il 22 novembre il processo per l’incidente mortale che a Grancia, il 12 febbraio 2021, costò la vita a una diciassettenne del Luganese.

Il dibattimento, della durata prevista di due giorni, si terrà alle Assise criminali. La Corte sarà presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.

In aula comparirà il giovane portoghese che la sera del dramma si trovava al volante dell’auto, di cui perse il controllo mentre sfrecciava lungo la stradina situata dietro il centro commerciale.

L’allora ventenne provocò la morte della ragazza e il ferimento degli altri tre passeggeri.

Omicidio intenzionale per dolo eventuale: questa l’accusa ipotizzata in via principale.

Alla sbarra l’imputato dovrà rispondere inoltre di alcune scorribande effettuate in precedenza. A cominciare dalle sei corse compiute, tra il 2020 e il 2021, sullo stesso tratto (sempre con almeno tre passeggeri).