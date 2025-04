Scendevano in cordata dalla vetta della Jungfrau Keystone

Due alpinisti ticinesi hanno perso la vita domenica in un grave incidente di montagna avvenuto nella zona della Jungfrau, nel Canton Berna.

SwissTXT Swisstxt

Una terza persona è rimasta gravemente ferita, ed è attualmente ricoverata in ospedale. Le vittime sono un uomo e una donna che – come la sopravvissuta – erano alpinisti esperti, come scrive la RSI.

Le tre persone, tutte attive nella sezione ticinese del Club Alpino Svizzero, stavano scendendo in cordata dalla vetta della Jungfrau quando – per cause che l’inchiesta della polizia bernese dovrà stabilire – sono cadute nel vuoto.