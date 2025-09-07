  1. Clienti privati
Tragedia Morti due giovani centauri nel Comasco

Swisstxt

7.9.2025 - 20:38

Immagine d'archivio
keystone

I carabinieri di Como stanno cercando di accertare come sia avvenuto l'incidente a Grandate fra due moto che sabato sera, verso le 23h30, ha causato la morte di un ventenne e di un diciassettenne.

I due erano uniti proprio dalla passione delle due ruote, come mostrano anche le immagini dei loro profili social.

L'incidente è avvenuto in un lungo rettilineo che corre parallelo all'autostrada. Le due moto si sono scontrate e i ragazzi sono stati sbalzati. Una delle ipotesi è che stessero viaggiando uno accanto all'altro.

I carabinieri stanno sentendo i testimoni e altri ragazzi in moto. Il ventenne abitava in Italia, ma lavorava in Svizzera.

