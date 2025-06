Il ventriloquo Pietro Ghislandi in una vecchia foto del 2002 / Ti-Press

È morto a Bergamo dopo una lunga malattia Pietro Ghislandi, 68 anni, attore, musicista e soprattutto ventriloquo. Iniziò negli Anni '80 come presenza fissa in Fantastico di Pippo Baudo con il suo inseparabile pupazzo Sergio, cui dava la voce e che è stato la sua «spalla» per tutta la carriera.

Keystone-SDA SDA

Artista poliedrico, Ghislandi era capace di spaziare tra comicità e impegno sociale, tra musica e teatro, tra il grande schermo e la pubblicità, sempre con una cifra stilistica inconfondibile, fatta di voce, ritmo e ironia.

Numerose le sue apparizioni sul grande schermo, a partire dal film «Soldati – 365 all'alba» di Marco Risi, fino ai film dell'amico Leonardo Pieraccioni. E poi le numerose presenze nella pubblicità e i doppiaggi e il ruolo di controfigura di Renato Pozzetto, fino alle migliaia di spettacoli nei teatri di tutta Italia.

Ghislandi aveva anche collaborato con varie trasmissioni della RSI.