Casimiro Piazza Foto Facebook

È deceduto giovedì, all’età di 81 anni, Casimiro Piazza, artista e fondatore della sua scuola di scultura e pittura a Villa Luganese.

Lo riporta la «RSI», ricordando che si tratta di una realtà attiva da una ventina di anni, che aveva detto in passato di voler lasciare in eredità al Cantone, per continuare l’aiuto alle persone diversamente abili e agli allievi delle scuole speciali.

In 60 anni di carriera, Piazza ha realizzato oltre 3’000 opere che si trovano in chiese, collezioni private e pubbliche, e ha partecipato a più di 300 esposizioni.