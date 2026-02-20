  1. Clienti privati
Lutto in Ticino È morto lo scultore Casimiro Piazza

Swisstxt

20.2.2026 - 09:24

Casimiro Piazza
Casimiro Piazza
Foto Facebook

È deceduto giovedì, all'età di 81 anni, Casimiro Piazza, artista e fondatore della sua scuola di scultura e pittura a Villa Luganese.

Redazione blue News

20.02.2026, 09:24

20.02.2026, 09:37

Lo riporta la «RSI», ricordando che si tratta di una realtà attiva da una ventina di anni, che aveva detto in passato di voler lasciare in eredità al Cantone, per continuare l'aiuto alle persone diversamente abili e agli allievi delle scuole speciali.

In 60 anni di carriera, Piazza ha realizzato oltre 3'000 opere che si trovano in chiese, collezioni private e pubbliche, e ha partecipato a più di 300 esposizioni.

