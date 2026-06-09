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Grigioni Motociclista esce di strada sul Passo del Forno, le sue ferite sono gravi

SDA

9.6.2026 - 16:22

Il luogo dove la moto è uscita di strada.
Il luogo dove la moto è uscita di strada.
Keystone

Un motociclista britannico è uscito di strada finendo in una scarpata martedì mattina sul Passo del Forno mentre scendeva in direzione di Zernez. Il 58enne si è ferito gravemente e ha dovuto essere trasportato in ospedale dalla Rega, ha indicato la polizia cantonale retica in una nota.

Keystone-SDA

09.06.2026, 16:22

09.06.2026, 16:24

L'incidente si è verificato verso le 11:15 quando, in una curva a destra, il malcapitato ha perso il controllo della sua due ruote ed è caduto. Il 58enne ha poi invaso la corsia opposta ed è stato sbalzato al bordo della carreggiata, andando a sbattere contro un albero. Successivamente, è scivolato giù da un pendio per circa sei metri.

Accorsa sul luogo dell'incidente, la Rega ha trasportato l'uomo all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Per consentire il salvataggio la strada del Passo del Forno ha dovuto essere chiusa.

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