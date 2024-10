Tipress Tipress

Da marzo 2025 cambiano gli esami pratici per motociclette e la novità è di spessore: l’esperto esaminatore – scrive il Dipartimento del territorio – sarà a bordo della motocicletta, come passeggero, per garantire una valutazione più accurata delle capacità di guida dei candidati.

Swisstxt

Le categorie toccate sono la categoria A e la categoria A 35KW.

L’obbiettivo della novità è contrastare la recente tendenza all’aumento degli incidenti motociclistici.

È quindi fondamentale, – conclude la nota stampa – che i motoveicoli utilizzati per gli esami siano immatricolati con due posti a sedere.

Swisstxt