Immagine d'illustrazione KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un passo avanti per le due ruote. Il Consiglio di Stato ha adottato il messaggio relativo alla nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM), che andrà a sostituire l’attuale legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS), in vigore dal 1994.

SwissTXT Swisstxt

La nuova normativa riconosce ufficialmente il valore economico, turistico e territoriale del settore della mountain bike, già ben radicato in Ticino.

«Questa nuova legge è molto importante per regolamentare il settore e di conseguenza promuoverlo e svilupparlo maggiormente», spiega alla RSI Tiziano Bonoli, dell’Ufficio della mobilità lenta del Dipartimento del territorio (DT).