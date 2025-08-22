  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike

Swisstxt

22.8.2025 - 11:37

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un passo avanti per le due ruote. Il Consiglio di Stato ha adottato il messaggio relativo alla nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM), che andrà a sostituire l’attuale legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS), in vigore dal 1994.

SwissTXT

22.08.2025, 11:37

22.08.2025, 11:40

La nuova normativa riconosce ufficialmente il valore economico, turistico e territoriale del settore della mountain bike, già ben radicato in Ticino.

«Questa nuova legge è molto importante per regolamentare il settore e di conseguenza promuoverlo e svilupparlo maggiormente», spiega alla RSI Tiziano Bonoli, dell’Ufficio della mobilità lenta del Dipartimento del territorio (DT).

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Rösti lavora a una nuova tassa sulle auto: ecco gli automobilisti che ne saranno colpiti
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Altre notizie

Concorso. Ascona è stata eletta «villaggio svizzero dell'anno»

ConcorsoAscona è stata eletta «villaggio svizzero dell'anno»

Credito. 2,5 milioni per il progetto Piazzale ex Scuole di Lugano

Credito2,5 milioni per il progetto Piazzale ex Scuole di Lugano

Ecco perché. Trattamento straordinario per la lotta della zanzara tigre a Tresa

Ecco perchéTrattamento straordinario per la lotta della zanzara tigre a Tresa