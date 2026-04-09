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Ticino Caso Hospita, archiviata la denuncia contro il MPS

Swisstxt

9.4.2026 - 13:11

Sergi e Pronzini
Sergi e Pronzini
archivio Keystone

La procura ticinese ha emanato un decreto di non luogo a procedere contro i granconsiglieri del Movimento per il Socialismo (MPS) Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini.

Redazione blue News

09.04.2026, 13:11

09.04.2026, 13:19

Come riporta il sito della «RSI», il procuratore Andrea Gianini li ha scagionati dall'accusa di calunnia presentata dopo una conferenza stampa sul caso Hospita del 17 giugno 2025.

I due granconsiglieri avevano presentato domande parlamentari sul caso.

L'ex amministratore di Hospita Claudio Camponovo, l'ex deputata leghista Sabrina Aldi e la granconsigliera PLR Sabrina Maderni avevano in seguito denunciato i contenuti come calunniosi o diffamatori.

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