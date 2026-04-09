La procura ticinese ha emanato un decreto di non luogo a procedere contro i granconsiglieri del Movimento per il Socialismo (MPS) Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini.
Come riporta il sito della «RSI», il procuratore Andrea Gianini li ha scagionati dall'accusa di calunnia presentata dopo una conferenza stampa sul caso Hospita del 17 giugno 2025.
I due granconsiglieri avevano presentato domande parlamentari sul caso.
L'ex amministratore di Hospita Claudio Camponovo, l'ex deputata leghista Sabrina Aldi e la granconsigliera PLR Sabrina Maderni avevano in seguito denunciato i contenuti come calunniosi o diffamatori.