Paese (di nuovo) scosso Arrestato un municipale di Bissone per il rogo in un magazzino di Melano

ai-scrape

8.12.2025 - 11:26

Vista su Melano
Vista su Melano
archivio Ti-Press

Il fermo, a seguito dell'incendio che sarebbe dunque di origine dolosa, riporta alla memoria vecchie tensioni politiche. La sostituzione temporanea del municipale arrestato è in discussione.

Sara Matasci

08.12.2025, 11:26

L'incendio di un magazzino a Melano, che la scorsa settimana aveva fatto scattare l'allerta per l'intenso fumo in tutto il Paese e nelle zone limitrofe, avrebbe portato all'arresto di un municipale di Bissone eletto nella lista Lega-UDC «Per una nuova Bissone». 

Come riportato da «laRegione», che ha anticipato la notizia, l'accusa è di incendio doloso e messa in pericolo della vita altrui.

Il sindaco Andrea Incerti ha dichiarato ai microfoni del Quotidiano della «RSI» che, nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, la notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti.

Il Ministero pubblico ha confermato che sta esaminando la posizione di un uomo, ma ha sottolineato che è troppo presto per fornire ulteriori dettagli.

Incendio in un magazzino. Fiamme e tanto fumo a Melano, diffusa un'allerta per la popolazione

Incendio in un magazzinoFiamme e tanto fumo a Melano, diffusa un'allerta per la popolazione

Un episodio simile avvenuto 13 anni fa

Ludwig Grosa, compagno di lista di Bernardi, ha cercato di minimizzare l'impatto dell'arresto sull'Esecutivo, affermando che il Municipio rimane unito e che esiste già un sostituto pronto a subentrare.

Ruth Hodel Lavanzini, prima firmataria della lista, è indicata come possibile sostituta temporanea di Bernardi, ma ha espresso riserve, ricordando un episodio simile avvenuto 13 anni fa quando l'ex sindaco Grosa fu arrestato. Hodel Lavanzini ha dichiarato di essere disposta ad aiutare il paese, ma con cautela.

Bissone ha vissuto anni di instabilità politica, tanto che la Sezione degli Enti locali è intervenuta in passato. Il sindaco Incerti ha sottolineato la criticità del momento, esprimendo la speranza che il Comune possa superare questa fase e concentrarsi sui problemi urgenti che ne minacciano il futuro.

