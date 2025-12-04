  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Un anno da record per i Musei della Valposchiavo

Swisstxt

4.12.2025 - 15:10

Keystone

Sono oltre 8'000 le persone che nella stagione 2025 hanno visitato i Musei della Valposchiavo o partecipato alle loro varie iniziative.

SwissTXT

04.12.2025, 15:10

04.12.2025, 15:16

Si tratta di un nuovo record, come si legge giovedì in una nota. In particolare, è aumentato il numero di ingressi a Casa Tomé e un numero maggiore di persone ha visitato anche il complesso del Mulino Aino e il Centro di conservazione dei beni culturali.

Il risultato registrato dai Musei della Valposchiavo è da ricondurre anche all'assegnazione del Premio Wakker da parte del Patrimonio svizzero al Comune di Poschiavo.

I più letti

Achille Costacurta: «La mia rinascita è avvenuta alla Clinica Santa Croce di Orselina»
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non deve passare nemmeno un giorno in carcere
Céline Dion, il messaggio che fa venire i brividi: «Non mi fermerò»
Orso nero gigante si annida sotto casa - proprietario preoccupato

Altre notizie

Dal confine. Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

Dal confinePrecipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

Cambio d'orario. Più collegamenti con treni e bus nei Grigioni dal 14 dicembre

Cambio d'orarioPiù collegamenti con treni e bus nei Grigioni dal 14 dicembre

Ticino. La rettrice dell'USI Luisa Lambertini si dimette

TicinoLa rettrice dell'USI Luisa Lambertini si dimette