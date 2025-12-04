GrigioniUn anno da record per i Musei della Valposchiavo
Swisstxt
4.12.2025 - 15:10
Sono oltre 8'000 le persone che nella stagione 2025 hanno visitato i Musei della Valposchiavo o partecipato alle loro varie iniziative.
SwissTXT
04.12.2025, 15:10
04.12.2025, 15:16
Swisstxt
Si tratta di un nuovo record, come si legge giovedì in una nota. In particolare, è aumentato il numero di ingressi a Casa Tomé e un numero maggiore di persone ha visitato anche il complesso del Mulino Aino e il Centro di conservazione dei beni culturali.
Il risultato registrato dai Musei della Valposchiavo è da ricondurre anche all'assegnazione del Premio Wakker da parte del Patrimonio svizzero al Comune di Poschiavo.