Sono oltre 8'000 le persone che nella stagione 2025 hanno visitato i Musei della Valposchiavo o partecipato alle loro varie iniziative.

Si tratta di un nuovo record, come si legge giovedì in una nota. In particolare, è aumentato il numero di ingressi a Casa Tomé e un numero maggiore di persone ha visitato anche il complesso del Mulino Aino e il Centro di conservazione dei beni culturali.

Il risultato registrato dai Musei della Valposchiavo è da ricondurre anche all'assegnazione del Premio Wakker da parte del Patrimonio svizzero al Comune di Poschiavo.