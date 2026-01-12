  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Con sede a Coira Il Museo d'arte dei Grigioni hanno superato la soglia dei 50'000 visitatori nel 2025

SDA

12.1.2026 - 10:23

Le due sedi del Museo d'arte dei Grigioni di Coira, a sinistra l'edificio storico di Villa Planta e, a destra, l'ampliamento degli architetti spagnoli Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga. Il 2025 è stato un successo per l'istituzione. (immagine d'archivio)
Le due sedi del Museo d'arte dei Grigioni di Coira, a sinistra l'edificio storico di Villa Planta e, a destra, l'ampliamento degli architetti spagnoli Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga. Il 2025 è stato un successo per l'istituzione. (immagine d'archivio)
Keystone

Il 2025 per il Museo d'arte dei Grigioni di Coira è stato un anno da record. Per la prima volta nella storia dell'istituzione è stata superata la soglia dei 50'000 visitatori.

Keystone-SDA

12.01.2026, 10:23

12.01.2026, 10:26

Lo indica una nota odierna dell'istituzione.

Il 2025 coincideva con il 125esimo anniversario dell'Associazione di Belle Arti dei Grigioni (talvolta designata come Società grigione di Belle Arti), responsabile delle esposizioni e degli eventi al Museo d'arte dei Grigioni. Per l'occasione, oltre ad un ricco programma di anniversario, si è tenuta la mostra «Da qui», nella quale «i capolavori della collezione sono entrati in dialogo con importanti nuove acquisizioni della Fondazione collezione d'arte grigione», prosegue la nota.

Fra le esposizioni più importanti dello scorso anno, si cita la grande retrospettiva dedicata allo scultore bregagliotto Diego Giacometti, che ha attirato anche visitatori internazionali, precisa il museo. Anche la mostra dedicata all'artista giapponese-svizzera Leiko Ikemura ha riscosso ampio successo.

I più letti

Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Confermata la carcerazione preventiva del gerente del bar Le Constellation

Altre notizie

Ecco come mai. La località sciistica di Arosa designata sito storico della chimica

Ecco come maiLa località sciistica di Arosa designata sito storico della chimica

Ecco i nomi. Nuove nomine alla testa dell'Ospedale cantonale dei Grigioni

Ecco i nomiNuove nomine alla testa dell'Ospedale cantonale dei Grigioni

Un centinaio in piazza. Incontro a sostegno del Venezuela a Bellinzona

Un centinaio in piazzaIncontro a sostegno del Venezuela a Bellinzona