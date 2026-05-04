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Aggiunge tre date al tour Gianni Morandi si esibirà a Locarno il 4 ottobre

SDA

4.5.2026 - 16:19

Gianni Morandi sarà a Locarno in ottobre
Gianni Morandi sarà a Locarno in ottobre
Keystone

A sole due date dalla fine del tour nei palasport, Gianni Morandi aggiunge oggi tre nuove tappe alla sua tournée estiva «C'era un ragazzo estate 2026».

Keystone-SDA

04.05.2026, 16:19

04.05.2026, 16:32

Il celebre cantante italiano si esibirà l'8 settembre a Campobasso, il 22 settembre a Macerata e il 4 ottobre al Palexpo Fevi di Locarno.

La tournée, prodotta da Trident Music, lo vedrà impegnato per tutta l'estate in numerosi appuntamenti a cielo aperto.

Ad aprire il calendario estivo sarà l'appuntamento a Este il 31 agosto per proseguire con le date di Vigevano, Mantova, Campobasso (nuova data), Riccione, Ostuni, Barletta, Palermo, Catania, Macerata (nuova data), Massa, Torbole sul Garda, Bergamo, Napoli e, infine, Locarno (nuova data).

Anche queste nuove date saranno l'occasione per festeggiare i 60 anni del brano «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones» scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo «Monghidoro» – brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy – sia per i grandi classici del suo repertorio.

I biglietti delle due nuove date di Campobasso e di Macerata del tour «C’era un ragazzo estate 2026» sono disponibili da oggi sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per la data di Locarno è possibile acquistarli sui siti Ticketcorner.ch e Biglietteria.ch.

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