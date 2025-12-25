  1. Clienti privati
Alain de Raemy Alain de Raemy: «Il Natale è fiducia»

Swisstxt

25.12.2025 - 08:09

L'amministratore apostolico Alain de Raemy
tipress

Il messaggio centrale del Natale è la fiducia, perchè se Dio si fa bambino vuol dire che decide di credere nell'umanità. Lo ha detto l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Raemy, al Quotidiano RSI nella sua intervista natalizia.

25.12.2025, 08:09

Monsignor de Raemy ha ripercorso un anno segnato dal dolore per la morte di Papa Francesco e da momenti difficili come la condanna per reati sessuali dell'ex cappellano del collegio Papio.

Sulla possibilità di diventare vescovo, ora che dopo tre anni può chiedere l'attinenza, il prelato è cauto: nella mia vita non mi sono mai candidato, anche quella ad amministratore è stata una chiamata.

