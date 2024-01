Tutto quasi pronto. Tipress

In Ticino e non solo è già tempo di carnevale. A Chiasso sono in corso i preparativi per la 64esima edizione che si svolgerà dal 24 al 28 gennaio.

Martedì sono state presentate le novità di quest’anno. Per la prima volta, con il biglietto serale si potranno usare i trasporti pubblici dalle 18 alle 6 del mattino. Ci sarà un ticket unico per chi il sabato partecipa al corteo e alla serata.

Per ridurre la fila in cassa, si punta sulla prevendita online. Il villaggio resterà in centro con un capannone in più dietro il Municipio. Ci sarà poi anche la presenza di guggen provenienti da oltre Gottardo ed è stato aumentato il budget per la sicurezza.

Swisstxt