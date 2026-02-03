Da settembre 2025 a fine gennaio 2026 nei Grigioni sono stati abbattuti 35 lupi. (immagine simbolica) Keystone

Cacciatori e guardiani della selvaggina hanno ucciso 35 lupi durante la fase di regolazione, da settembre a gennaio scorsi. Si tratta di 13 lupi in meno rispetto all'anno precedente. Secondo le autorità retiche, l'obiettivo rimane la coesistenza tra uomo e lupo.

Keystone-SDA SDA

Stando all'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese (UCP) sono stati uccisi 32 esemplari appartenenti a dieci branchi. Tre lupi solitari sono stati invece abbattuti a causa del loro comportamento anomalo.

In realtà le autorità avrebbero potuto abbattere un numero maggiore di lupi, ma le condizioni generali, con poca neve e la conseguente maggiore distribuzione delle prede e dei predatori, hanno reso l'operazione piuttosto difficile.

«Sebbene volessimo raggiungere pienamente il piano di abbattimento, siamo molto soddisfatti», ha dichiarato il co-direttore dell'UCP, Adrian Arquint, a Keystone-ATS.

Si è trattato della seconda fase di regolamentazione in cui i Cantoni possono effettuare abbattimenti preventivi sulla base della revisione della Legge sulla caccia. La maggior parte delle richieste di abbattimento sono state presentate all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dai Grigioni, seguiti dal Ticino e dal Vallese.

«Uccisione mirata dei cuccioli»

Secondo il co-capoufficio dell'UCP, Adrian Arquint, la regolazione dei lupi li rende più schivi, «effetto peraltro auspicato». L'obiettivo rimane la coesistenza tra essere umano e lupo: non si vuole mettere in pericolo la popolazione, ha sottolineato Arquint. L'associazione Wolfs-Hirten, invece, accusa il Cantone di voler ridurre la popolazione.

«Intere famiglie di lupi sono state punite collettivamente e i cuccioli sono stati uccisi in modo mirato», ha scritto oggi l'associazione in un comunicato, aggiungendo che la regolazione proattiva favorisce nuovi conflitti.

«La regolazione dei lupi è necessaria, come lo è per altri animali», ha continuato Arquint. I conflitti devono poter essere ridotti a un livello accettabile. Anche la consigliera di Stato, Carmelia Maissen, è d'accordo: la diffusione dei predatori ha causato grandi conflitti nell'agricoltura.

La regolamentazione contribuisce a creare una situazione accettabile, ha dichiarato a Keystone-ATS. Tuttavia, secondo Arquint, la gestione dei lupi dovrà essere ulteriormente sviluppata nel prossimo futuro: «È necessario agire più rapidamente e ridurre gli ostacoli amministrativi».

Ma nella gestione devono confluire anche le esperienze a lungo termine relative all'abbattimento dei lupi stessi e agli effetti su altri animali selvatici e sul loro ambiente. È però ancora troppo presto per una valutazione definitiva per capire il vero impatto della regolazione proattiva sulla presenza dei branchi.

L'associazione Wolfs-Hirten critica il Cantone per non aver tenuto sufficientemente conto di queste conoscenze scientifiche, lasciando invece prevalere gli interessi politici ed economici. Gli interessi politici avrebbero dominato nel dibattito.