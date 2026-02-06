  1. Clienti privati
Evento annullato Neil Young non canterà al Moon&Stars di Locarno

Swisstxt

6.2.2026 - 19:51

Neil Young avrebbe dovuto esibirsi in Piazza Grande domenica 12 luglio. (Foto archivio)
Neil Young avrebbe dovuto esibirsi in Piazza Grande domenica 12 luglio. (Foto archivio)
sda

Neil Young non salirà sul palco di Moon&Stars. Il cantautore e chitarrista ottantenne ha annullato l’attesissimo live previsto per domenica 12 luglio in Piazza Grande a Locarno, lasciando a mani vuote migliaia di spettatori.

Redazione blue News

06.02.2026, 19:51

06.02.2026, 20:37

Come riporta la RSI, lo stop non riguarda solo Locarno. L’artista canadese-statunitense ha infatti deciso di cancellare in blocco la sua tournée europea, la «Love Earth World Tour». A spiegare le ragioni è stato lo stesso Young, che sul suo sito personale ha scritto di aver scelto «di prendersi una pausa», rivolgendosi direttamente ai fan e scusandosi con chi aveva già acquistato il biglietto.

Gli organizzatori assicurano che entro il 13 febbraio arriveranno informazioni dettagliate sui rimborsi e sulle possibili alternative, inclusa l’eventuale sostituzione del concerto con un altro artista.

