Neil Young non salirà sul palco di Moon&Stars. Il cantautore e chitarrista ottantenne ha annullato l’attesissimo live previsto per domenica 12 luglio in Piazza Grande a Locarno, lasciando a mani vuote migliaia di spettatori.

Come riporta la RSI, lo stop non riguarda solo Locarno. L’artista canadese-statunitense ha infatti deciso di cancellare in blocco la sua tournée europea, la «Love Earth World Tour». A spiegare le ragioni è stato lo stesso Young, che sul suo sito personale ha scritto di aver scelto «di prendersi una pausa», rivolgendosi direttamente ai fan e scusandosi con chi aveva già acquistato il biglietto.

Gli organizzatori assicurano che entro il 13 febbraio arriveranno informazioni dettagliate sui rimborsi e sulle possibili alternative, inclusa l’eventuale sostituzione del concerto con un altro artista.