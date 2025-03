La polizia in centro a Lugano nel giorno della tentata rapina alla gioielleria (foto d'archivio). Ti-Press

I reati violenti hanno dato decisamente più lavoro ai commissariati sottocenerini rispetto a quelli di Locarno e Bellinzona nel corso del 2024, secondo il bilancio pubblicato venerdì dalla polizia cantonale ticinese.

SwissTXT Swisstxt

L’anno è stato segnato da tre omicidi, commessi tutti nel Mendrisiotto (a fronte di uno solo in tutto il 2023) e 27 inchieste per tentato omicidio (23 l'anno prima).

Spicca quella per i fatti di Rivera dopo un derby di hockey in ottobre, con 19 persone in manette.

Per quanto concerne le rapine, la statistica parla di una sostanziale stabilità: da 34 a 36, con in evidenza quella tentata in una gioielleria del centro di Lugano in luglio.