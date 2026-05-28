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Già partito il toto nomi? Nel 2027 Christian Vitta non si ricandida per il Consiglio di Stato

Paolo Beretta

28.5.2026

Il responsabile delle finanze ticinesi Christian Vitta
Il responsabile delle finanze ticinesi Christian Vitta
archivio KEYSTONE

Dopo tre legislature Christian Vitta ha deciso di non ricandidarsi per un quarto mandato. Lo ha annunciato lui stesso durante il Comitato cantonale del PLRT a Sementina. Lo ha riferito in diretta l'inviato della RSI durante il telegiornale.

Paolo Beretta

28.05.2026, 20:46

28.05.2026, 20:58

Davanti al Comitato cantonale del PLR riunito a Sementina, Christian Vitta ha annunciato poco dopo le 20:00 che non intende sollecitare un quarto mandato.

La sua esperienza in Governo si chiude quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento finanze ed economia.

Per due volte presidente dell’Esecutivo, nel 2020 ha dovuto affrontare in questa veste la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. In quel periodo è diventata celebre la sua frase con cui chiudeva le numerose conferenze stampa volte a informare il pubblico sulle misure da rispettare: «Insieme ce la faremo».

Tra le principali vittorie politiche la RSI ricorda l’approvazione popolare della riforma fisco-sociale nel 2018 e della riforma fiscale nel 2024.

Dopo il «sì» alle due iniziative sulle casse malati del 28 settembre 2025, combattute da lui e da tutti i colleghi dell’Esecutivo, lascia in eredità una situazione finanziaria difficile.

Inevitabile, manco finito discorso di Vitta, che partisse il toto nomi su chi sarà il volto nuovo in Consiglio di Stato. 

Alex Farinelli in pole position?

Che da Berna, dalla politica federale Alex Farinelli, volto tra i più apprezzati in assoluto tra i liberali radicali nostrani, voglia tornare a far politica cantonale? Oppure si metterà in lizza il presidente ticinese Alessandro Speziali?

Giova ricordare che la scorsa tornata elettorale si erano messi a disposizione sulla lista per l'esecutivo pure Alessandra Gianella, che arrivò dietro a Vitta, con quasi 38'000 voti (30'000 in meno dell'uscente) e Luca Renzetti che arrivò terzo a oltre 31'000. Si rimetteranno in gioco nell'aprile del 2027?

Oppure il partito opterà per altre scelte?

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