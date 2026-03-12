Nel fine settimana di nuovo un piccolo ritorno all'inverno in Ticino

Tetti sepolti sotto più di 1,5 m di neve a La Fouly il 20 febbraio. L'inverno non è ancora finito in montagna. blue News

Dopo alcuni giorni relativamente miti, il tempo sta decisamente per cambiare in Svizzera. Secondo il blog di MeteoSvizzera, un freddo accompagnato da precipitazioni farà cadere il limite delle nevicate, riportando nei prossimi giorni un piccolo assaggio di inverno.

La meteo è destinata a peggiorare a partire da sabato. Una sacca di aria fredda in circolazione sull'Europa potrebbe causare un brusco calo delle temperature, mentre le Alpi e le Prealpi saranno colpite da precipitazioni nevose.

Secondo MeteoSvizzera, il limite delle nevicate scenderà tra i 600 e gli 800 metri al nord delle Alpi, mentre al sud da 1500 a 1200 metri nel corso della giornata.

In montagna, l'episodio potrebbe lasciare 20-30 centimetri di neve fresca sopra i 1200 metri, e addirittura fino a 50 centimetri nella regione del Sempione. Il tutto sarà accompagnato da forti venti e da un marcato gelo, con temperature che scenderanno fino a -7°C a 2000 metri.

Tempo mite prima del peggioramento

Ma andiamo con ordine. Oggi, giovedì, al sud sarà ancora abbastanza soleggiato, anche se in giornata ci sarà lo sviluppo di qualche cumulo. A basse quote la temperatura massima sarà sui 16 gradi.

Domani, venerdì, sarà ancora in parte soleggiato, ma con frequenti annuvolamenti. Al mattino ci saranno banchi di nubi basse, specie sul Ticino centro-meridionale.

E in seguito, nel corso del pomeriggio, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità seguito da alcune deboli precipitazioni nella notte su sabato. Il limite delle nevicate si attesterà sui 1500 metri.

Poi da sabato, come detto, il cambiamento che ci riporta un assaggio di inverno. In giornata sarà infatti coperto e piovoso con il limite delle nevicate in probabile calo a 1200 metri nel corso della giornata. A basse quote la temperatura minima sarà di 6 gradi, mentre la massima sui 10.

Al sud, al di sopra dei 1400 metri, sono previsti da 5 a 15 cm di neve fresca, al di sopra dei 1600 metri da 15 a 50 cm, verso la Vallemaggia e la Val Bedretto localmente fino a 70 cm.

Domenica al mattino ancora nuvolosità residua con ultime precipitazioni possibili, poi passaggio a tempo asciutto con possibili schiarite. Nelle vallate superiori tendenza favonica e temperatura massima sui 12 gradi.

Il sole torna la prossima settimana

Poi da lunedì di nuovo una svolta e si torna alla primavera. Sarà infatti probabilmente abbastanza soleggiato e ventoso, con temperatura massima sui 16 gradi.

Anche martedì, mercoledì e giovedì sarà probabilmente abbastanza soleggiato con temperatura massima sempre sui 15-16 gradi.