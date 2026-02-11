Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La 36enne è stata interrogata dopo aver minacciato un negoziante con un coltello e sarà sottoposta a una valutazione psichiatrica per chiarire le sue condizioni mentali.

Il 30 gennaio una cittadina svizzera di origine turca ha fatto irruzione in un negozio di telefonia sul Viale Stazione a Bellinzona, armata di coltello. Ha poi gridato «Allah Akbar», suscitando preoccupazioni di un possibile atto terroristico.

Tuttavia, stando a quanto si legge sul sito della «RSI», la donna ha dichiarato di non avere alcun legame con gruppi jihadisti, spiegando che il suo grido era un'espressione della sua fede musulmana.

La donna, che soffre di problemi di salute mentale, ha raccontato di sentirsi perseguitata da chiamate indesiderate e da persone che, secondo lei, la minacciavano. Questo stato di ansia l'ha portata a recarsi nel negozio con l'intenzione di cambiare numero di telefono, ma la mancanza di fondi ha scatenato la sua reazione violenta.

Trasferita in carcere in attesa della perizia psichiatrica

Gli investigatori stanno ora esaminando i dispositivi elettronici della donna per ulteriori indizi. Nel frattempo, è stata disposta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale.

La donna, difesa dall'avvocato Walter Zandrini, è stata dichiarata idonea alla detenzione e trasferita in carcere, dove rimarrà almeno fino al 19 febbraio.