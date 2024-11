Tipress Tipress

La Pretura penale di Bellinzona ha assolto i sindacalisti di UNIA Gargantini, Cicero e Poretti, dichiarando che lo sciopero del 2021 a Paradiso non costituisce reato di coazione.

I sindacalisti di UNIA Gargantini, Cicero e Poretti non sono colpevoli di coazione e questo perché lo sciopero che organizzarono nel 2021 presso un magazzino comunale di Paradiso non ha mai raggiunto un’intensità tale da adempiere ai criteri che configurano il reato. Lo ha deciso la Pretura penale di Bellinzona.

Non è quindi stata accolta la tesi dell'accusa per la quale i tre avevano «costretto» i membri del comune a fare «un atto».

In pratica programmare «un incontro urgente» con il municipio e poi costringere il sindaco ad andare al magazzino per tentare di sbloccare la situazione. Come? Bloccando l’accesso con tre auto.

