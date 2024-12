Nez Rouge cerca chi si metta a disposizione per riaccompagnare a casa chi non è in grado di guidare. Ti-Press

Nez Rouge ha lanciato un appello venerdì alla ricerca di volontari disposti a mettersi a disposizione per la notte di San Silvestro.

SwissTXT Swisstxt

«Mancano una decina di persone», dicono i responsabili. Chi fosse interessato può iscriversi attraverso il sito internet www.nezrougeticino.ch.

L'associazione senza scopo di lucro, ricorda la RSI, ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi della guida in stato di inattitudine.

Si offre di accompagnare gratuitamente a casa con il proprio veicolo e in modo sicuro, in particolar modo durante le feste, coloro che per stanchezza o consumo di alcol o medicamenti non sono in grado di mettersi al volante.