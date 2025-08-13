Nicola Pini ricopre la carica di sindaco di Locarno (foto d'archivio). Ti-Press

In occasione del tradizionale ricevimento del Gran Consiglio al Locarno Film Festival, il sindaco della città Nicola Pini ha annunciato le proprie dimissioni dal Parlamento ticinese nel chiostro della Magistrale.

Il sindaco ha spiegato la sua scelta parlando di voler concentrarsi su Locarno e altre attività e ruoli professionali, ma anche personali.

Il liberale è deputato dal 2015 e ha fatto parte dell’ufficio presidenziale dal 2019 al 2022 (come vicepresidente e come presidente).

Durante i suoi mandati in Gran Consiglio ha fatto parte dal 2015 al 2024 della Commissione della gestione.