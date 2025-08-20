  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Niente concerti alla nuova Arena sportiva di Lugano

Sara Matasci

20.8.2025

Il nuovo stadio di Cornaredo con parco e torri dovrebbe essere come mostra questa ricostruzione grafica al computer.
Il nuovo stadio di Cornaredo con parco e torri dovrebbe essere come mostra questa ricostruzione grafica al computer.
Ti-Press / archivio

Sfumano le aspettative emerse fin dalla campagna della votazione del 2021. Le ragioni? La consistenza del manto erboso e il calendario dell’FC Lugano.

SwissTXT

20.08.2025, 14:05

L’idea non è nuova e negli ultimi anni è tornata più volte: utilizzare la nuova Arena Sportiva di Lugano anche per grandi eventi non sportivi, come i concerti.

Se ne parlava già nel 2021, durante la campagna per la votazione comunale sul Polo sportivo e degli eventi, ed è stata richiamata anche nel recente messaggio municipale, dove si menziona la possibilità per il Comune di impiegare lo stadio per cerimonie ed eventi internazionali, a condizione di non compromettere il manto erboso.

Un’ipotesi che, però, con i contratti ormai firmati, sembra destinata a sfumare. I motivi? La delicatezza del campo e le esigenze dell’FC Lugano, locatario dello stadio.

«Ci sarà questo nuovo campo in erba naturale, ibrida, cucita. Non è così facile» organizzarci sopra grandi eventi, osserva intervistato dal programma SEIDISERA della RSI il municipale Roberto Badaracco, capo dicastero Cultura, Sport ed Eventi.

A pesare è anche il calendario: «Il FC Lugano svolge un campionato di calcio che dura da luglio al giugno dell’anno dopo: sarà difficile poter dare una struttura a privati o anche a terzi».

Blaser categorico: «Dentro l’AIL Arena non succederà mai»

Il CEO dell’FC Lugano, Martin Blaser, è ancora più categorico: «All’interno dell’AIL Arena non succederà mai, non è fattibile».

A pesare è soprattutto la pianificazione: nelle poche settimane libere fuori dal calendario della squadra non è possibile conciliare le esigenze di «un gruppo internazionale, un’artista internazionale e una società di calcio». A ciò si aggiunge la sopracitata fragilità del terreno di gioco.

«Se tu organizzi un grande evento su manto erboso ibrido, rovini completamente il campo» ha spiegato. E la sostituzione, aggiunge, «costa 250’000 franchi o più».

Ci sarà spazio nel nuovo palazzetto

Gli eventi extrasportivi, precisa Badaracco, troveranno quindi spazio nel nuovo palazzetto, capace di accogliere fino a 5’000 spettatori al coperto. «Credo che un palazzetto dello sport è forse più adatto che un campo da calcio».

E a chi sperava nel ritorno dei concerti open air a Cornaredo? «Avevamo parlato anche di concerti – ammette Badaracco – ma non possiamo escludere adesso che i concerti non avverranno».

Il capo dicastero sottolinea di aver sempre cercato chiarezza: «Io ho cercato di fare un discorso molto trasparente per quanto riguarda le difficoltà, gli elementi che giocheranno o a favore o contro lo svolgimento di un concerto».

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Altre notizie

Grigioni. Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

GrigioniUn prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

Ticino. La scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

TicinoLa scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

Grande novità. Dallo IOR di Bellinzona un passo avanti contro il tumore al seno

Grande novitàDallo IOR di Bellinzona un passo avanti contro il tumore al seno