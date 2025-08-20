Il nuovo stadio di Cornaredo con parco e torri dovrebbe essere come mostra questa ricostruzione grafica al computer. Ti-Press / archivio

Sfumano le aspettative emerse fin dalla campagna della votazione del 2021. Le ragioni? La consistenza del manto erboso e il calendario dell’FC Lugano.

SwissTXT Sara Matasci

L’idea non è nuova e negli ultimi anni è tornata più volte: utilizzare la nuova Arena Sportiva di Lugano anche per grandi eventi non sportivi, come i concerti.

Se ne parlava già nel 2021, durante la campagna per la votazione comunale sul Polo sportivo e degli eventi, ed è stata richiamata anche nel recente messaggio municipale, dove si menziona la possibilità per il Comune di impiegare lo stadio per cerimonie ed eventi internazionali, a condizione di non compromettere il manto erboso.

Un’ipotesi che, però, con i contratti ormai firmati, sembra destinata a sfumare. I motivi? La delicatezza del campo e le esigenze dell’FC Lugano, locatario dello stadio.

«Ci sarà questo nuovo campo in erba naturale, ibrida, cucita. Non è così facile» organizzarci sopra grandi eventi, osserva intervistato dal programma SEIDISERA della RSI il municipale Roberto Badaracco, capo dicastero Cultura, Sport ed Eventi.

A pesare è anche il calendario: «Il FC Lugano svolge un campionato di calcio che dura da luglio al giugno dell’anno dopo: sarà difficile poter dare una struttura a privati o anche a terzi».

Blaser categorico: «Dentro l’AIL Arena non succederà mai»

Il CEO dell’FC Lugano, Martin Blaser, è ancora più categorico: «All’interno dell’AIL Arena non succederà mai, non è fattibile».

A pesare è soprattutto la pianificazione: nelle poche settimane libere fuori dal calendario della squadra non è possibile conciliare le esigenze di «un gruppo internazionale, un’artista internazionale e una società di calcio». A ciò si aggiunge la sopracitata fragilità del terreno di gioco.

«Se tu organizzi un grande evento su manto erboso ibrido, rovini completamente il campo» ha spiegato. E la sostituzione, aggiunge, «costa 250’000 franchi o più».

Ci sarà spazio nel nuovo palazzetto

Gli eventi extrasportivi, precisa Badaracco, troveranno quindi spazio nel nuovo palazzetto, capace di accogliere fino a 5’000 spettatori al coperto. «Credo che un palazzetto dello sport è forse più adatto che un campo da calcio».

E a chi sperava nel ritorno dei concerti open air a Cornaredo? «Avevamo parlato anche di concerti – ammette Badaracco – ma non possiamo escludere adesso che i concerti non avverranno».

Il capo dicastero sottolinea di aver sempre cercato chiarezza: «Io ho cercato di fare un discorso molto trasparente per quanto riguarda le difficoltà, gli elementi che giocheranno o a favore o contro lo svolgimento di un concerto».