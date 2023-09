Zona soggetta a rischi geologici tipress

Il Consiglio degli Stati ha sbloccato mercoledì 1,6 miliardi di franchi volti a finanziare infrastrutture di trasporto negli agglomerati.

Tra questi spiccano due nuove linee tranviarie a Zurigo, per servire Kloten e Affoltern, e il prolungamento in Francia di altre due a Ginevra. A queste si aggiunge la circonvallazione di Suhr in Argovia.

In Ticino è l'agglomerato di Locarno a fare la parte del leone, ma non vedrà realizzata la galleria Moscia-Acapulco sulla strada Ascona - Brissago.

Si tratta di un progetto che il Governo non prevedeva di sostenere, ma che la commissione aveva aggiunto di straforo. Il plenum però non ne ha voluto sapere di fare eccezioni alla prassi.

