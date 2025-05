Gli abitanti in strada in Val Colla. Ti-Press

Alcuni abitanti della Val Colla si sono mobiliati oggi, mercoledì, contro la chiusura a tempo indeterminato della strada cantonale S313 Tesserete – Bogno –Cagiallo, in zona ponte del Lavinone.

SwissTXT Swisstxt

La manifestazione fa seguito alla decisione, presa martedì dal Dipartimento del territorio (DT) di chiudere la strada per motivi di sicurezza, in quanto il percorso della S313 attraversa una zona geologicamente instabile nota come frana del Lavinone.

Quest'ultima ha ripreso a muoversi dopo la pioggia degli scorsi giorni. Lo ha comunicato il DT martedì sottolineando che la frazione luganese di Scareglia è comunque raggiungibile da Bogno.