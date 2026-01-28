  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'8 marzo Il Governo ticinese respinge l'iniziativa cantonale sul dumping salariale e quella federale contro la SSR

Swisstxt

28.1.2026 - 15:11

Palazzo delle Orsoline a Bellinzona
Palazzo delle Orsoline a Bellinzona
keystone

Il Consiglio di Stato ticinese invita la popolazione a respingere i due oggetti in votazione l'8 marzo. 

Paolo Beretta

28.01.2026, 15:11

28.01.2026, 16:15

L'esecutivo invita i votanti a respingere l’iniziativa popolare cantonale «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale!» e l’iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», sulle quali la popolazione è chiamata alle urne l'8 marzo.

Lo ha fatto sapere in una nota, nella quale specifica che, per quel che riguarda l’oggetto cantonale, «condivide l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori», ma il testo risulterebbe inefficace perché lega la lotta ai salari bassi quasi esclusivamente all’aumento dei controlli.

Infatti il Governo cantonale ricorda che «Il Ticino è il cantone con il tasso di verifiche di gran lunga più alto della Svizzera che si attesta tra il 25 e il 30% delle aziende rispetto a un obiettivo nazionale che oscilla fra il 3 e il 5% nei settori non coperti da contratti collettivi».

Di conseguenza aumentare ispettori e verifiche non porta a salari più alti, ma a più costi per lo Stato e per le imprese.

No anche all'iniziativa contro la SSR

Sull’Iniziativa SSR, per il Consiglio di Stato, una così drastica riduzione del canone impedirebbe alla SSR di continuare a svolgere in modo soddisfacente il proprio mandato «in tutte le regioni linguistiche e geografiche del Paese».

Inoltre l'Esecutivo ticinese sottolinea le possibili conseguenze negative per la Svizzera italiana: in particolare la perdita di posti di lavoro e la partecipazione della RSI ad attività culturali e sportive organizzate in Ticino.

I più letti

Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena
Fabrizio Corona: «Lascio l'Italia, vado dal mio amico Trump»
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

Altre notizie

Allerta alla popolazione. In tutto il comune di Vacallo l'acqua non è potabile

Allerta alla popolazioneIn tutto il comune di Vacallo l'acqua non è potabile

Il 61enne è ancora grave. Fatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Il 61enne è ancora graveFatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Ticino. Grave incidente nel San Gottardo, il conducente 47enne è morto

TicinoGrave incidente nel San Gottardo, il conducente 47enne è morto