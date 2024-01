A Bellinzona RSI

La protesta inscenata nella Capitale è contro le misure contenute nel Preventivo 2024 del Canton Ticino.

Migliaia di persone hanno preso parte sabato pomeriggio, a Bellinzona, alla manifestazione di protesta contro le misure contenute nel Preventivo 2024 del Canton Ticino e per difendere «il servizio pubblico».

Il corteo è partito dalla stazione e ha raggiunto Piazza Collegiata, dove alcuni lavoratori hanno preso la parola. In Piazza Governo sono previste le prese di posizioni delle sigle sindacali e dei partiti che hanno organizzato la giornata di protesta, indetta dal Comitato «Stop ai tagli» sotto lo slogan «Difendiamo il servizio pubblico».

«Vogliamo coinvolgere la popolazione, perché concretamente su questi tagli non è una questione ideologica, ma una questione molto reale», aveva dichiarato alla RSI Fabrizio Sirica, sottolineando le conseguenze su più fronti: dai sussidi in meno alle famiglie per i premi di cassa malati, fino alle conseguenze per le prestazioni nelle case anziani e negli istituti per disabili.

Questa nuova mobilitazione fa seguito a quella indetta dai sindacati a fine novembre, che aveva riunito nella capitale più di 3’000 persone.

SwissTXT / red