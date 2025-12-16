Preventivo 2026Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM
Swisstxt
16.12.2025 - 21:05
Il Gran Consiglio ha respinto il taglio di 6,5 milioni di franchi sui sussidi di cassa malati (RIPAM).
16.12.2025, 21:05
16.12.2025, 21:09
L'emendamento di MPS e PS è stato approvato con 34 sì, 22 no e 14 astenuti. Il deficit cantonale per il 2026 salirebbe così a 108 milioni, entro i limiti del freno. Il PS, ottenuto questo risultato, potrebbe astenersi sul voto finale spianando la strada al Preventivo.
La correzione è stata sostenuta dal fronte progressista, con l'astensione della Lega e l'appoggio di alcuni deputati di PLR e Centro. Alessandro Speziali (PLR) ha ritirato l'emendamento per portare dal 10 al 20% la soglia di non sostituzione dei partenti tra il personale dello Stato.