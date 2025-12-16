  1. Clienti privati
Preventivo 2026 Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM

Swisstxt

16.12.2025 - 21:05

Raffica di emedamenti sul Preventivo 2026
Raffica di emedamenti sul Preventivo 2026
Tipress

Il Gran Consiglio ha respinto il taglio di 6,5 milioni di franchi sui sussidi di cassa malati (RIPAM).

SwissTXT

16.12.2025, 21:05

16.12.2025, 21:09

L'emendamento di MPS e PS è stato approvato con 34 sì, 22 no e 14 astenuti. Il deficit cantonale per il 2026 salirebbe così a 108 milioni, entro i limiti del freno. Il PS, ottenuto questo risultato, potrebbe astenersi sul voto finale spianando la strada al Preventivo.

La correzione è stata sostenuta dal fronte progressista, con l'astensione della Lega e l'appoggio di alcuni deputati di PLR e Centro. Alessandro Speziali (PLR) ha ritirato l'emendamento per portare dal 10 al 20% la soglia di non sostituzione dei partenti tra il personale dello Stato.

