Svizzera Nessuna autonomia in più ai Cantoni per chiudere alcune strade di transito

9.12.2025 - 11:16

Strade chiuse per evitare traffico parassitario
Keystone

Per evitare le code in autostrada, a volte gli automobilisti scelgono di passare attraverso i centri abitati. Una situazione particolarmente nota in Ticino, nei Grigioni e nel canton Uri lungo le autostrade A2 e A13.

09.12.2025, 11:19

Il Consiglio degli Stati ha discusso martedì se concedere a questi Cantoni la possibilità di decidere in autonomia di chiudere alcune strade.

Con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 4 astensioni ha respinto una mozione del Consiglio nazionale che era stata approvata con 101 voti favorevoli e 92 contrari.

Già adesso c’è la possibilità di chiudere alcune strade, ma unicamente in accordo con l’Ufficio federale delle strade (USTRA).

