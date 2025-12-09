Strade chiuse per evitare traffico parassitario Keystone

Per evitare le code in autostrada, a volte gli automobilisti scelgono di passare attraverso i centri abitati. Una situazione particolarmente nota in Ticino, nei Grigioni e nel canton Uri lungo le autostrade A2 e A13.

SwissTXT Swisstxt

Il Consiglio degli Stati ha discusso martedì se concedere a questi Cantoni la possibilità di decidere in autonomia di chiudere alcune strade.

Con 21 voti contrari, 18 favorevoli e 4 astensioni ha respinto una mozione del Consiglio nazionale che era stata approvata con 101 voti favorevoli e 92 contrari.

Già adesso c’è la possibilità di chiudere alcune strade, ma unicamente in accordo con l’Ufficio federale delle strade (USTRA).