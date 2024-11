salvavialecattori.ch salvavialecattori.ch

È riuscita la domanda di referendum lanciata dal Comitato «Salva Viale Cattori» il 3 ottobre, contro la decisione del Gran Consiglio di stanziare un credito di quasi 17 milioni per la realizzazione del nodo intermodale alla Stazione FFS di Muralto.

I promotori hanno infatti consegnato alla Cancelleria dello Stato 9’431 firme già vidimate. Per la riuscita della domanda ne sarebbero bastate 7’000 come fanno notare gli stessi promotori in una nota stampa diffusa in giornata.

Altre 479 sottoscrizioni sono invece ancora in fase di vidimazione e i promotori sperano di poterle recapitare entro il 19 novembre, data termine per la raccolta delle firme.

