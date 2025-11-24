  1. Clienti privati
Importante nomina La valmaggese Lisa Barzaghi sarà la nuova direttrice della Ticino Film Commission

Swisstxt

24.11.2025 - 15:16

TiPress

Il Consiglio di fondazione della Ticino Film Commission ha nominato la 38enne valmaggese Lisa Barzaghi quale nuova direttrice al posto di Niccolò Castelli.

24.11.2025, 15:20

Cresciuta in Lavizzara, dopo una formazione nel settore turistico e alberghiero LisaBarzaghi ha orientato il suo percorso professionale verso il mondo dell’audiovisivo eculturale lavorando per diversi anni al Locarno Film Festival.

Dal 2021 è la responsabileoperativa della Ticino Film Commission dove è entrata nel 2017.

E dal 2024 è copresidentedella Switzerland Film Commission, l’associazione mantello delle FilmCommission elvetiche.

