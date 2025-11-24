Importante nominaLa valmaggese Lisa Barzaghi sarà la nuova direttrice della Ticino Film Commission
Swisstxt
24.11.2025 - 15:16
Il Consiglio di fondazione della Ticino Film Commission ha nominato la 38enne valmaggese Lisa Barzaghi quale nuova direttrice al posto di Niccolò Castelli.
SwissTXT
24.11.2025, 15:16
24.11.2025, 15:20
Swisstxt
Cresciuta in Lavizzara, dopo una formazione nel settore turistico e alberghiero LisaBarzaghi ha orientato il suo percorso professionale verso il mondo dell’audiovisivo eculturale lavorando per diversi anni al Locarno Film Festival.
Dal 2021 è la responsabileoperativa della Ticino Film Commission dove è entrata nel 2017.
E dal 2024 è copresidentedella Switzerland Film Commission, l’associazione mantello delle FilmCommission elvetiche.