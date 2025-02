La Consigliera di Stato Marina Carobbio Ti-Press

«Il Consiglio di Stato sta approfondendo la sentenza del TRAM per determinare i prossimi passi», la consigliera di Stato ticinese Marina Carobbio parla ai microfoni della RSI dell’annullamento, da parte del Tribunale amministrativo cantonale, delle due nomine ai vertici della Sezione dell’insegnamento medio superiore.

Swisstxt

Nella sentenza, il TRAM critica l’operato del Governo, sostenendo che non sono stati verificati in modo accurato i requisiti dei candidati.

La direttrice del DECS sottolinea che la selezione è stata rigorosa e approfondita. Il Governo non ha ancora fatto sapere se verrà presentato un ricorso al Tribunale federale.

La decisione non è ancora cresciuta in giudicato, ha ricordato Marina Carobbio alla «RSI», pertanto le due persone nominate sono tutt'ora in carica.

«Sono attivi da anni nell’insegnamento. In questi sei mesi ho avuto modo di conoscerli e apprezzare il loro lavoro nel portare avanti dei dossier complessi» ha sottolineato la direttrice del DECS.